Обострение в Израиле: центральный регион страны подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по центральному региону Израиля.

Об этом пишет Times of Israel.

Обстрел начался около 20:45. Ракеты выпустили по населенным пунктам в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.

После 21:00 ракетный обстрел Гуш-Дана продолжился. Предупредительные сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны. Члены движения ХАМАС заявили, что выпустили свыше 130 ракет. Отмечается, что большую часть ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны «Железный купол».

По словам медиков, по меньшей мере 6 человек получили ранения в результате попадания ракеты в город Холон к югу от Тель-Авива. По данным службы экстренной помощи United Hatzalah, все пострадавшие получили травмы средней или легкой степени тяжести.