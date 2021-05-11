Обострение в Израиле: центральный регион страны подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по центральному региону Израиля.
Об этом пишет Times of Israel.
Обстрел начался около 20:45. Ракеты выпустили по населенным пунктам в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.
После 21:00 ракетный обстрел Гуш-Дана продолжился. Предупредительные сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны. Члены движения ХАМАС заявили, что выпустили свыше 130 ракет. Отмечается, что большую часть ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны «Железный купол».
По словам медиков, по меньшей мере 6 человек получили ранения в результате попадания ракеты в город Холон к югу от Тель-Авива. По данным службы экстренной помощи United Hatzalah, все пострадавшие получили травмы средней или легкой степени тяжести.
- Вечером 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный удар по югу Израиля, который продолжился до 13:00 11 мая. По городам Израиля выпустили более 300 ракет, а армия в ответ начала операцию в секторе Газа под названием «Страж Стены».
- Накануне ХАМАС выдвинул ультиматум — вывести всех израильских военных и полицию с Храмовой горы и из квартала Шейх Джарах в Иерусалиме, где с 7 мая продолжаются беспорядки и стычки. 10 мая в 18:00 по окраинам Иерусалима был нанесен ракетный удар.