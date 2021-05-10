В Иерусалиме возобновились столкновения, ранены более 300 человек. Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание

В восточном Иерусалиме на Храмовой горе вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между израильской полицией и палестинцами.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как отмечается, тысячи палестинцев собрались на ночь в священном месте накануне Дня Иерусалима, при себе у них были камни и самодельное оружие.

После этого израильская полиция, опасаясь беспорядков, запретила евреям 10 мая проводить марши с флагами в этой части Иерусалима и посещать Храмовую гору, которая является третьей по значению святыней для мусульман — здесь расположены мечети «Аль-Акса» и «Купол Скалы». Палестинцы начали бросать камни в полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В то же время очевидцы рассказывают, что правоохранители также применили резиновые пули.

По последним данным, в ходе столкновений были ранены 305 палестинцев и по меньшей мере 12 полицейских. Кроме этого, есть пострадавшие среди израильских мирных жителей, в том числе камнем, брошенным в автомобиль, был ранен семимесячный ребенок.

Отметим, вечером ко Дню Иерусалима запланирован парад, и он должен пройти через Дамасские (Шхемские) ворота — один из центров беспорядков. Полиция уже призвала изменить маршрут.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за эскалации в Иерусалиме.

Об этом The Times of Israel сообщили три дипломата Совбеза.

Как отмечается, заседание состоится за закрытыми дверями по запросу Туниса.

«Однако заседание в понедельник вряд ли приведет к какому-то урегулированию или совместному заявлению. Члены Совета придерживаются укоренившихся и часто противоположных взглядов на израильско-палестинский конфликт, что затрудняет достижение консенсуса», — цитирует издание двух собеседников.