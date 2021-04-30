В Израиле произошла давка во время религиозного праздника — погибли десятки людей

В Израиле 44 человека погибли в результате давки, которая произошла во время празднования религиозного фестиваля Лаг ба-Омер.

Об этом пишет Reuters.

Десятки тысяч евреев собрались у гробницы мудреца, раввина Шимона Бар Йохая. Традиционно на фестивале они молятся, поют песни и танцуют.

Власти разрешили собраться на месте могилы 10 тысячам человек, но их прибыло значительно больше. Организаторы насчитали не менее 650 автобусов со всей страны. Они оценивают общее количество в 30 тысяч человек или даже 100 тысяч.

В конце концов они начали задыхаться в очень тесном коридоре, некоторые теряли сознание и погибли, потому что их затоптали. Для эвакуации пострадавших даже привлекали израильские вертолеты, которые перевозили их в больницы.

По данным медиков, погибли по меньшей мере 44 человека. Еще более 100 человек находятся в больнице.