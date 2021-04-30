В Ізраїлі сталася тиснява під час релігійного свята — загинули десятки людей

В Ізраїлі 44 людини загинули унаслідок тисняви, яка сталася під час святкування релігійного фестивалю Лаг ба-Омер.

Про це пише Reuters.

Десятки тисяч євреїв зібралися біля гробниці мудреця, рабина Шимона Бар Йохая. Традиційно на фестивалі вони моляться, співають пісні і танцюють.

Влада дозволила зібратися на місці могили 10 тисячам людей, але їх прибуло значно більше. Організатори нарахували щонайменше 650 автобусів з усієї країни. Вони оцінюють загальну кількість в 30 тисяч людей або навіть 100 тисяч.

Зрештою вони почали задихатися у дуже тісному коридорі, деякі знепритомніли і загинули, тому що їх затоптали. Для евакуації потерпілих навіть залучали ізраїльські гелікоптери, які перевозили їх до лікарень.

За даними медиків, загинули щонайменше 44 людини. Ще понад 100 осіб перебувають у лікарні.