В Иерусалиме в столкновениях пострадали более 200 человек. Глава Палестины требует созвать Совбез ООН

В восточном Иерусалиме в последний день Рамадана (7 мая) вспыхнули ожесточенные стычки между израильской полицией и палестинцами. Основные столкновения происходили на Храмовой горе, где на пятничную молитву собрались тысячи мусульман.

Как сообщает The Jerusalem Post, в полиции заявили, что применили силу в ответ на массовые беспорядки с применением камней, бутылок и других предметов, которые бросали в сторону силовиков. В ответ полиция применила газовые и светошумовые гранаты.

Пострадали по меньшей мере 17 израильских полицейских и около 205 палестинцев. Почти сто человек госпитализировали.

Президент Палестины Махмуд Аббас потребовал инициировать созыв Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию и «агрессию против палестинского народа и святынь». Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания пригрозил Израилю ответом.