В Иерусалиме в столкновениях пострадали более 200 человек. Глава Палестины требует созвать Совбез ООН

В восточном Иерусалиме в последний день Рамадана (7 мая) вспыхнули ожесточенные стычки между израильской полицией и палестинцами. Основные столкновения происходили на Храмовой горе, где на пятничную молитву собрались тысячи мусульман.
Как сообщает The Jerusalem Post, в полиции заявили, что применили силу в ответ на массовые беспорядки с применением камней, бутылок и других предметов, которые бросали в сторону силовиков. В ответ полиция применила газовые и светошумовые гранаты.
Пострадали по меньшей мере 17 израильских полицейских и около 205 палестинцев. Почти сто человек госпитализировали.
Президент Палестины Махмуд Аббас потребовал инициировать созыв Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию и «агрессию против палестинского народа и святынь». Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания пригрозил Израилю ответом.
- Стычки в восточном Иерусалиме вспыхнули еще в конце апреля. Тогда палестинцы обвиняли израильскую полицию в блокировании Дамасских ворот — священного места для мусульман. Напряжение подогревалось ультраправыми еврееями, которые из-за серии нападений молодых палестинцев на раввинов скандировали: «Смерть арабам». Столкновения привели к обстрелам — из сектора Газа по Израилю выпустили 18 ракет.
- 30 апреля в Израиле во время празднования религиозного фестиваля Лаг ба-Омер в давке погибли 44 человека.