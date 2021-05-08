У Єрусалимі в зіткненнях постраждали понад 200 людей. Голова Палестини вимагає скликати Радбез ООН

У східному Єрусалимі в останній день Рамадану (7 травня) спалахнули запеклі сутички між ізраїльською поліцією і палестинцями. Основні зіткнення відбувалися на Храмовій горі, де на пʼятничну молитву зібралися тисячі мусульман.

Як повідомляє The Jerusalem Post, у поліції заявили, що застосували силу у відповідь на масові заворушення із застосуванням каміння, пляшок та інших предметів, які кидали в бік силовиків. У відповідь поліція застосувала газові та світлошумові гранати.

Постраждали щонайменше 17 ізраїльських поліцейських і близько 205 палестинців. Майже сто осіб госпіталізували.

Президент Палестини Махмуд Аббас вимагає ініціювати скликання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити ситуацію та «агресію проти палестинського народу та святинь». Лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ханія пригрозив Ізраїлю відповіддю.