Из сектора Газа по Израилю выпустили 18 ракет. В Иерусалиме столкновения с палестинцами

В ночь на 24 апреля из сектора Газа в сторону Израиля несколькими залпами запустили 18 ракет. Это первая атака за долгие месяцы.
Об этом пишут The Times of Israel и Reuters.
По данным Армии обороны Израиля, несколько ракет перехватила система Iron Dome («Железный купол»), а другие упали на открытой местности. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
В ответ израильский танк уничтожил пост ХАМАСа в Газе, а авиация обстреляла подземное укрытие и ракетные установки.
Обстрелы произошли на фоне столкновений в Восточном Иерусалиме, которые не утихают вторые сутки. Боевики ХАМАС перед пуском ракет выступили с призывом к палестинскому сопротивлению в городе.
Палестинцы обвиняют израильскую полицию в блокировании Дамасских ворот — священного места для мусульман. Напряжение подогревалось ультраправыми еврееями, которые скандировали «Смерть арабам» из-за серии нападений молодых палестинцев на раввинов.
Столкновения сопровождаются драками, стрельбой из травматического оружия и поджогами. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о минимум 150 раненых. Израильская полиция заявила о 20 раненых со свой стороны.
- Последний крупный обстрел ракетами произошел в ноябре 2020 года. Из Газы обстреляли пригороды южного города Ашкелон. ЦАХАЛ в ответ уничтожил ряд объектов палестинцев, включая мастерские по изготовлению боеприпасов и учебную военную базу.