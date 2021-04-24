Из сектора Газа по Израилю выпустили 18 ракет. В Иерусалиме столкновения с палестинцами

В ночь на 24 апреля из сектора Газа в сторону Израиля несколькими залпами запустили 18 ракет. Это первая атака за долгие месяцы.

Об этом пишут The Times of Israel и Reuters.

По данным Армии обороны Израиля, несколько ракет перехватила система Iron Dome («Железный купол»), а другие упали на открытой местности. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В ответ израильский танк уничтожил пост ХАМАСа в Газе, а авиация обстреляла подземное укрытие и ракетные установки.

Обстрелы произошли на фоне столкновений в Восточном Иерусалиме, которые не утихают вторые сутки. Боевики ХАМАС перед пуском ракет выступили с призывом к палестинскому сопротивлению в городе.

Палестинцы обвиняют израильскую полицию в блокировании Дамасских ворот — священного места для мусульман. Напряжение подогревалось ультраправыми еврееями, которые скандировали «Смерть арабам» из-за серии нападений молодых палестинцев на раввинов.

Столкновения сопровождаются драками, стрельбой из травматического оружия и поджогами. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о минимум 150 раненых. Израильская полиция заявила о 20 раненых со свой стороны.