В Єрусалимі поновилися сутички, поранені понад 300 людей. Рада безпеки ООН скликала екстрене засідання

У східному Єрусалимі на Храмовій горі знову спалахнули запеклі сутички між ізраїльською поліцією і палестинцями.

Про це повідомляє Times of Israel.

Як зазначається, тисячі палестинців зібралися на ніч у священному місці напередодні Дня Єрусалиму, вони мали при собі каміння та саморобну зброю.

Після цього ізраїльська поліція, побоюючись заворушень, заборонила євреям 10 травня проводити марші з прапорами в цій частині Єрусалиму та відвідувати Храмову гору, яка є третьою за значенням святинею для мусульман — тут розташовані мечеті «Аль-Акса» і «Купол Скелі». Палестинці почали кидати каміння у поліцейських, ті у відповідь застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Водночас очевидці розповідають, що також правоохоронці застосували гумові кулі.

За останніми даними, під час зіткнень були поранені 305 палестинців та щонайменше 12 поліцейських. Окрім цього, є постраждалі серед ізраїльських мирних жителів, зокрема каменем, який кинули в автомобіль, була поранена семимісячна дитина.

Зазначимо, ввечері до Дня Єрусалиму запланований парад, і він має пройти через Дамаські (Шхемські) ворота — один із центрів заворушень. Поліція вже закликала змінити маршрут.

Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання через ескалацію в Єрусалимі.

Про це The Times of Israel повідомили три дипломати Радбезу.

Як зазначається, засідання відбудеться за зачиненими дверями за запитом Тунісу.

«Однак засідання в понеділок навряд чи призведе до будь-якого врегулювання або спільної заяви. Члени Ради дотримуються укорінених і часто протилежних поглядів на ізраїльсько-палестинський конфлікт, що ускладнює досягнення консенсусу», — цитує видання двох співрозмовників.