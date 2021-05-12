ВПС Ізраїлю знищили керівників військової розвідки ХАМАС

Ніч на 12 травня в Ізраїлі та секторі Гази була неспокійною. Бойовики руху ХАМАС і «Ісламського джихаду» обстрілювали центр і південь Ізраїлю, а ЦАХАЛ вів удари у Газі.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомляє про знищення голови відділу безпеки військової розвідки ХАМАСу Хасана Каугі та його заступника Уаіля Іси.

Бойова авіація також знищила висотну будівлю в Газі в районі Рамаль, де, як стверджується, були розташовані розвідувальний центр ХАМАСу, командування на Західному березі та відділ пропаганди. «Перед атакою ЦАХАЛ попередив мирних жителів, які перебували в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації», — зазначено в офіційному повідомленні.

Як повідомляє The Times of Israel, загалом авіація обстріляла в Газі десятки обʼєктів, переважно повʼязані з бойовиками. Також знищені майже всі поліцейські відділки у секторі Гази, зокрема головний штаб поліції.

Палестинське агентство Wafa повідомляє про загибель 28 осіб, зокрема 9 дітей, від ударів авіації та про смерть підлітка в Наблусі на контрольно-пропускному пункті Заатра (Західний берег). Підлітка застрелив ізраїльський солдат.

По Ізраїлю з території Гази за ніч було випущено понад 200 ракет. У Лоді прямим ураженням в авто вбило двох людей. Поранення від обстрілів отримали приблизно 50 осіб.

Операція Ізраїлю проти бойовиків триває.