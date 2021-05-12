ВВС Израиля уничтожили руководителей военной разведки ХАМАС

Ночь на 12 мая в Израиле и секторе Газа была неспокойной. Боевики движения ХАМАС и «Исламского джихада» обстреливали центр и юг Израиля, а ЦАХАЛ вел удары в Газе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает об уничтожении главы отдела безопасности военной разведки ХАМАСа Хасана Кауги и его заместителя Уаиля Исы.

Боевая авиация также уничтожила высотное здание в Газе в районе Рамаль, в котором, как утверждается, размещались разведывательный центр ХАМАСа, командование на Западном берегу и отдел пропаганды. «Перед атакой ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, находившихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщает The Times of Israel, авиация обстреляла в Газе десятки объектов, в основном связанные с боевиками. Также уничтожены почти все полицейские участки в секторе Газа, в том числе главный штаб полиции.

Палестинское агентство Wafa сообщает о гибели 28 человек, в том числе 9 детей, от ударов авиации и о смерти подростка в Наблусе на контрольно-пропускном пункте Заатра (Западный берег). Подростка застрелил израильский солдат.

По Израилю с территории Газы за ночь было выпущено более 200 ракет. В Лоде прямым попаданием в авто убило двух людей. Ранения от обстрелов получили примерно 50 человек.

Операция Израиля против боевиков продолжается.