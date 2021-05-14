Наземні війська ЦАХАЛу завдають ударів по сектору Гази. Ізраїль відкинув пропозицію перемирʼя

Військово-повітряні та наземні сили Ізраїлю наносять удари у відповідь по сектору Гази після серії обстрілів з боку палестинських бойовиків.

Армія оборони Ізраїлю та ЗМІ повідомляють, що військові ведуть обстріл сектора з артилерійських установок і танків. Піхота і бронетехніка безпосередньо в сектор поки не заходили. Заява представника ЦАХАЛу про те, що в секторі є сухопутні війська, виявилася помилковою.

Зараз біля сектору стоять десантники, піхотна бригада Голані та Сьома бронетанкова бригада. Саме вони у разі команди будуть заходити в сектор Гази.

Як повідомляють Associated Press і Al Arabiya, Єгипет (частий посередник між Ізраїлем і ХАМАСом) отримав відмову від Тель-Авіва на пропозицію про перемирʼя.

Офіційні особи Єгипту зустрілися з лідерами ХАМАСу в секторі Гази, а потім провели переговори з ізраїльтянами. Тель-Авіву запропонували річне перемирʼя під контролем Каїру, але Ізраїль відмовився зупиняти бойову операцію. Каїр тимчасово «заморозив» співпрацю з Ізраїлем у низці напрямків.