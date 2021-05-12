В ізраїльському Лоді та інших містах через заворушення вводять додаткові сили поліції

В ізраїльському місті Лод та інших населених пунктах, де увечері 11 травня на тлі обстрілів спалахнули масові заворушення, вводять додаткові сили поліції.

Як повідомляє The Times of Israel, рішення ухвалили після серії атак арабів у змішаних містах, де проживають представники обох національностей.

Зіткнення між арабськими та єврейськими жителями, а також масові погроми спостерігалися в Лоді (20 кілометрів від Тель-Авіва), Рамлі, Акко, Яффі, Єрусалимі та в деяких пунктах на Західному березі. Спалено кілька синагог, ресторанів, готелів і десятки автомобілів, також сильно пошкоджено мусульманський цвинтар. У сутичках постраждали понад 40 людей.

Мер Лода Яір Ревіво у виступі заявив про «громадянську війну» і повну втрату контролю. Там спалахи насильства почалися після смерті 25-річного араба, якого, за даними ЗМІ, з вогнепальної зброї поранив городянин-єврей. За рішенням премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Бені Ганца в місто направили війська.

У країні діє режим надзвичайного стану.

Тим часом у прикордонних із сектором Гази районах спрацювали сирени. У районі Керем-Шалом падають ракети і снаряди мінометів. Вогонь ведуть з території Гази.