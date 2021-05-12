В израильском Лоде и других городах из-за беспорядков вводят дополнительные силы полиции

В израильском городе Лод и других населенных пунктах, где вечером 11 мая на фоне обстрелов вспыхнули массовые беспорядки, вводят дополнительные силы полиции.
Как сообщает The Times of Israel, решение принято после серии атак арабов в смешанных городах, где проживают представители обеих национальностей.
Столкновения между арабскими и еврейскими жителями, а также массовые погромы наблюдались в Лоде (20 километров от Тель-Авива), Рамле, Акко, Яффе, Иерусалиме и в некоторых пунктах на Западном берегу. Сожжено несколько синагог, ресторанов, гостиниц и десятки автомобилей, сильно повреждено мусульманское кладбище. В стычках пострадали более 40 человек.
Мэр Лода Яир Ревиво в выступлении заявил о «гражданской войне» и полной потере контроля. Там вспышки насилия начались после смерти 25-летнего араба, которого, по данным СМИ, из огнестрельного оружия ранил горожанин-еврей. Решением премьер-министра Беньямина Нетаньяху и министра обороны Бени Ганца в город направлены войска.
В стране действует режим чрезвычайного положения.
Тем временем в приграничных с сектором Газа районах сработали сирены. В районе Керем-Шалом падают ракеты и снаряды минометов. Огонь ведут с территории Газы.
- 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Страж Стены». Ракетные удары усилились 11 мая и продолжались в ночь на 12 мая.
- По последним данным, погибли 5 израильтян, 150 получили ранения. В секторе Газа от обстрелов погибли 35 палестинцев (в том числе 10 детей), более 200 получили ранения.
- Армия обороны Израиля сообщила, что за 38 часов боевики выпустили более 1 050 ракет. Большинство из них перехватила противоракетная система «Железный купол». В Газе войска уничтожили более 500 целей, в том числе двух глав военной разведки ХАМАС и разведывательный центр.