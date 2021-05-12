В израильском Лоде и других городах из-за беспорядков вводят дополнительные силы полиции

В израильском городе Лод и других населенных пунктах, где вечером 11 мая на фоне обстрелов вспыхнули массовые беспорядки, вводят дополнительные силы полиции.

Как сообщает The Times of Israel, решение принято после серии атак арабов в смешанных городах, где проживают представители обеих национальностей.

Столкновения между арабскими и еврейскими жителями, а также массовые погромы наблюдались в Лоде (20 километров от Тель-Авива), Рамле, Акко, Яффе, Иерусалиме и в некоторых пунктах на Западном берегу. Сожжено несколько синагог, ресторанов, гостиниц и десятки автомобилей, сильно повреждено мусульманское кладбище. В стычках пострадали более 40 человек.

Мэр Лода Яир Ревиво в выступлении заявил о «гражданской войне» и полной потере контроля. Там вспышки насилия начались после смерти 25-летнего араба, которого, по данным СМИ, из огнестрельного оружия ранил горожанин-еврей. Решением премьер-министра Беньямина Нетаньяху и министра обороны Бени Ганца в город направлены войска.

В стране действует режим чрезвычайного положения.

Тем временем в приграничных с сектором Газа районах сработали сирены. В районе Керем-Шалом падают ракеты и снаряды минометов. Огонь ведут с территории Газы.