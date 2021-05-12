Ізраїль знову зазнав масованого ракетного удару з боку сектора Гази

Центральні райони Ізраїлю знову зазнали масованої ракетної атаки з боку сектора Гази.
Про це повідомляє Times of Israel.
Рух ХАМАС заявив, що випустив 130 ракет і заявив, що цей обстріл є відповіддю на знищення військово-повітряними силами Ізраїлю багатоповерхової будівлі комплексу Аль-Шурук у секторі Гази.
За даними видання, через обстріл три людини отримали поранення у місті Сдерот. Також ракета влучила у будинок, розташований у місті Ашкелон. У містах лунають попереджувальні сирени.
Видання зазначає, що від початку протистояння із сектору Гази рух ХАМАС та бойовики «Ісламського джихаду» випустили понад 1200 ракет. Внаслідок обстрілів загинули 6 жителів Ізраїлю. Ізраїльська армія проводить операції у відповідь, в результаті яких загинули 53 жителі сектору Гази.
- Раніше ХАМАС висунув ультиматум — вивести всіх ізраїльських військових і поліцію з Храмової гори і з кварталу Шейх Джар в Єрусалимі, де з 7 травня тривають заворушення та сутички. 10 травня о 18:00 по околицях Єрусалиму було завдано ракетного удару.
- Незабаром бойовики почали масований ракетний удар по півдню Ізраїлю. По містах 11 травня випустили понад 300 ракет, а армія у відповідь почала операцію в секторі Гази під назвою «Страж Стіни».
- 12 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення голови відділу безпеки військової розвідки ХАМАСу Хасана Каугі та його заступника Уаіля Іси.