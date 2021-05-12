Ізраїль знову зазнав масованого ракетного удару з боку сектора Гази

Центральні райони Ізраїлю знову зазнали масованої ракетної атаки з боку сектора Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Рух ХАМАС заявив, що випустив 130 ракет і заявив, що цей обстріл є відповіддю на знищення військово-повітряними силами Ізраїлю багатоповерхової будівлі комплексу Аль-Шурук у секторі Гази.

За даними видання, через обстріл три людини отримали поранення у місті Сдерот. Також ракета влучила у будинок, розташований у місті Ашкелон. У містах лунають попереджувальні сирени.

Видання зазначає, що від початку протистояння із сектору Гази рух ХАМАС та бойовики «Ісламського джихаду» випустили понад 1200 ракет. Внаслідок обстрілів загинули 6 жителів Ізраїлю. Ізраїльська армія проводить операції у відповідь, в результаті яких загинули 53 жителі сектору Гази.