Израиль вновь подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа

Центральные районы Израиля вновь подверглись массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Движение ХАМАС заявило, что выпустил 130 ракет и объяснила, что этот массированный обстрел является ответом на уничтожение военно-воздушными силами Израиля многоэтажного здания комплекса Аль-Шурук в секторе Газа.

По данным издания, из-за обстрела три человека получили ранения в городе Сдерот. Также ракета попала в дом, расположенный в городе Ашкелон. В городах звучат предупредительные сирены.

Издание отмечает, что с начала противостояния из сектора Газы движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» выпустили более 1200 ракет. Вследствие обстрелов погибли 6 жителей Израиля. Израильская армия проводит операции в ответ, в результате которых погибли 53 жители сектора Газа.