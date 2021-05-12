Израиль вновь подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа

Центральные районы Израиля вновь подверглись массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа.
Об этом сообщает Times of Israel.
Движение ХАМАС заявило, что выпустил 130 ракет и объяснила, что этот массированный обстрел является ответом на уничтожение военно-воздушными силами Израиля многоэтажного здания комплекса Аль-Шурук в секторе Газа.
По данным издания, из-за обстрела три человека получили ранения в городе Сдерот. Также ракета попала в дом, расположенный в городе Ашкелон. В городах звучат предупредительные сирены.
Издание отмечает, что с начала противостояния из сектора Газы движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» выпустили более 1200 ракет. Вследствие обстрелов погибли 6 жителей Израиля. Израильская армия проводит операции в ответ, в результате которых погибли 53 жители сектора Газа.
- Ранее ХАМАС выдвинул ультиматум — вывести всех израильских военных и полицию с Храмовой горы и с квартала Шейх Джар в Иерусалиме, где с 7 мая продолжаются беспорядки и столкновения. 10 мая в 18:00 по окрестностям Иерусалима был нанесен ракетный удар.
- Вскоре боевики начали массированный ракетный удар по югу Израиля. По городам 11 мая выпустили более 300 ракет, а армия в ответ начала операцию в секторе Газа под названием «Страж Стены».
- 12 мая Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении главы отдела безопасности военной разведки ХАМАСа Хасана Кауги и его заместителя Уаиля Исы.