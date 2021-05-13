Ізраїль оголосив про мобілізацію 7 тисяч резервістів

Командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 13 травня оголосило про призов 7 тисяч резервістів, які повинні прибути на бази у повній готовності для участі у бойових діях. Про це повідомляє Algulf.

Призов резервістів повʼязаний з проведенням у секторі Гази антитерористичної операції «Страж стін», яка почалась 11 травня. Два дні тому Ізраїль вже призвав 5 тисяч солдатів через ескалацію конфлікту.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив: «Ми перебуваємо у надзвичайній ситуації через національне насильство, і тепер необхідно інтенсивно посилити сили на місцях, і вони будуть негайно відправлені для забезпечення законності і порядку».