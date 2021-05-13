Израиль объявил о мобилизации 7 тысяч резервистов

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая объявило о призыве 7 тысяч резервистов, которые должны прибыть на базу в полной готовности для участия в боевых действиях. Об этом сообщает Algulf.

Призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции «Страж стен», которая началась 11 мая. Два дня назад Израиль уже призвал 5 тысяч солдат из-за эскалации конфликта.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил: «Мы находимся в чрезвычайной ситуации из-за национального насилия, и теперь необходимо интенсивно усилить силы на местах, и они будут немедленно отправлены для обеспечения законности и порядка».