Израиль объявил о мобилизации 7 тысяч резервистов

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая объявило о призыве 7 тысяч резервистов, которые должны прибыть на базу в полной готовности для участия в боевых действиях. Об этом сообщает Algulf.
Призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции «Страж стен», которая началась 11 мая. Два дня назад Израиль уже призвал 5 тысяч солдат из-за эскалации конфликта.
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил: «Мы находимся в чрезвычайной ситуации из-за национального насилия, и теперь необходимо интенсивно усилить силы на местах, и они будут немедленно отправлены для обеспечения законности и порядка».
О проведении операции «Страж стен» ЦАХАЛ объявил через 5 часов после того, как террористическая организация ХАМАС в Газе заявила о начале операции «Меч Аль-Кудса» («Иерусалимский меч»), целью которой — «победа в священном Аль-Кудсе» (Иерусалиме).
По данным министерства здравоохранения ХАМАС, число палестинцев, убитых в секторе Газа с понедельника, 10 мая, составляет уже 83 (по состоянию на 13 мая). Израильская армия заявила, что с вечера 10 мая она бомбила Сектор Газа более 600 раз, в то же время ХАМАС заявил, что выпустил более 1 600 ракет по Израилю.
- 7 мая в последний день Рамадана в Восточном Иерусалиме вспыхнули ожесточенные стычки между израильской полицией и палестинцами. Основные столкновения происходили на Храмовой горе, где на пятничную молитву собрались тысячи мусульман. Крупные столкновения наблюдались возле Аль-Аксы.
- 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Страж Стены». В городе Лод и других смешанных населенных пунктах вспыхнули массовые беспорядки и межэтнические стычки.