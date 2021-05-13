За ночь из Газы по Израилю выпустили около 130 ракет. ЦАХАЛ готовится к наземной операции, а ХАМАС связался с МИД России

Вечер и ночь в Израиле и секторе Газа прошли неспокойно и с обстрелами. Из Газы по центру и северу Израиля в с 20:00 12 мая до 06:00 13 мая было выпущено около 130 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Судя по отчету ЦАХАЛа, интенсивность обстрелов была ниже, чем в ночь на 12 мая, но жертв избежать не удалось — только от ударов по Ашкелону пострадали по меньшей мере 20 человек. Противоракетная система «Железный купол» сбила десятки ракет (24 ракеты упали на территории Газы), но не перехватила ракеты в Петах-Тикве и Ришон-ле-Ционе — там были прямые попадания в жилые дома, несколько человек получили ранения.

На фоне обстрелов вечером продолжались стычки и драки между арабским и еврейским населением в Хайфе, Назарете, Тивериаде, Лоде, в пригороде Тель-Авива Бат-Яме и других районах. Стычки сопровождались погромами и поджогами имущества, в том числе полицейского. С обеих сторон пострадали минимум 20 человек. Арестованы около 374 человек.

ЦАХАЛ минувшей ночью наносил удары по властным структурам ХАМАСа в Газе, включая здания службы внутренней безопасности, офис главы службы внутренней безопасности и здания центрального банка. Также армия сообщила, что за 12 мая уничтожены 16 членов военизированного крыла ХАМАС, командир движения и основная инфраструктура боевиков. В общей сложности за двое суток ликвидированы более 600 объектов.

Командование ЦАХАЛа утвердило несколько планов наземной операции. Сейчас идет подготовка и переброска техники.

Помимо вышеуказанного, вечером состоялся разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Байден заявил о поддержке Израиля и его «права защищать свой народ», но призвал к «восстановлению спокойствия». Израильский премьер заявил, что намерен вернуть контроль за порядком в городах.

Палестинская сторона в это время обговорила ситуацию с Россией. Представитель ХАМАСа Муса Абу-Марзуки заявил заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову о готовности остановить атаки «на взаимной основе». ХАМАС просит оказать международное давление на Израиль, чтобы тот прекратил применять силу против мусульман в Иерусалиме.