За ніч з Гази по Ізраїлю випустили близько 130 ракет. ЦАХАЛ готується до наземної операції, а ХАМАС звʼязався з МЗС Росії

Вечір та ніч в Ізраїлі та секторі Гази пройшли неспокійно і з обстрілами. З Гази по центру і півночі Ізраїлю з 20:00 12 травня до 06:00 13 травня було випущено близько 130 ракет.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Судячи зі звіту ЦАХАЛу, інтенсивність обстрілів була нижчою, ніж у ніч проти 12 травня, але жертв уникнути не вдалося — тільки від ударів по Ашкелону постраждали щонайменше 20 осіб. Протиракетна система «Залізний купол» збила десятки ракет (24 ракети впали на території Гази), але не перехопила ракети в Петах-Тікві та Рішон-ле-Ціоні — там були прямі влучення в житлові будинки, кілька людей отримали поранення.

На тлі обстрілів ввечері тривали сутички і бійки між арабським та єврейським населенням в Хайфі, Назареті, Тіверіаді, Лоді, у передмісті Тель-Авіва Бат-Ямі та інших районах. Сутички супроводжувалися погромами і підпалами майна, зокрема поліцейського. По обидва боки постраждали щонайменше 20 людей. Заарештовані близько 374 осіб.

ЦАХАЛ минулої ночі наносив удари по владних структурах ХАМАСу в Газі, включно з будівлями служби внутрішньої безпеки, офісом голови служби внутрішньої безпеки та будівлею центрального банку. Також армія повідомила, що за 12 травня знищені 16 членів воєнізованого крила ХАМАС, командир руху і основна інфраструктура бойовиків. Загалом за дві доби ліквідовано понад 600 обʼєктів.

Командування ЦАХАЛу затвердило кілька планів наземної операції. Зараз триває підготовка і перекидання техніки.

Крім вищевказаного, увечері відбулася розмова між президентом США Джо Байденом і премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Байден заявив про підтримку Ізраїлю та його «права захищати свій народ», але закликав до «відновлення спокою». Ізраїльський премʼєр заявив, що має намір повернути контроль за порядком у містах.

Палестинська сторона в цей час обговорила ситуацію з Росією. Представник ХАМАСу Муса Абу-Марзукі заявив заступнику міністра закордонних справ Росії Михайлу Богданову про готовність зупинити атаки «на взаємній основі». ХАМАС просить про міжнародний тиск на Ізраїль, щоб той припинив застосовувати силу проти мусульман в Єрусалимі.