Наземные войска ЦАХАЛа наносят удары по сектору Газа. Израиль отверг предложение перемирия

Военно-воздушные и наземные силы Израиля наносят ответные удары по сектору Газа после серии обстрелов со стороны палестинских боевиков.

Армия обороны Израиля и СМИ сообщают, что военные ведут обстрел сектора из артиллерийских орудий и танков. Пехота и бронетехника в сам сектор пока не заходили. Заявление представителя ЦАХАЛа о том, что в секторе есть сухопутные войска, оказалось ошибочным.

Сейчас возле сектора стоят десантники, пехотная бригада Голани и Седьмая бронетанковая бригада. Именно они в случае команды будут заходить в сектор Газа.

Как сообщают Associated Press и Al Arabiya, Египет (частый посредник между Израилем и ХАМАСом) получил отказ от Тель-Авива на предложение о перемирии.

Официальные лица Египта встретились с лидерами ХАМАСа в секторе Газа, а затем провели переговоры с израильтянами. Тель-Авиву предложили годовое перемирие под контролем Каира, но Израиль отказался останавливать боевую операцию. Каир временно «заморозил» сотрудничество с Израилем по ряду направлений.