Наземные войска ЦАХАЛа наносят удары по сектору Газа. Израиль отверг предложение перемирия

Военно-воздушные и наземные силы Израиля наносят ответные удары по сектору Газа после серии обстрелов со стороны палестинских боевиков.
Армия обороны Израиля и СМИ сообщают, что военные ведут обстрел сектора из артиллерийских орудий и танков. Пехота и бронетехника в сам сектор пока не заходили. Заявление представителя ЦАХАЛа о том, что в секторе есть сухопутные войска, оказалось ошибочным.
Сейчас возле сектора стоят десантники, пехотная бригада Голани и Седьмая бронетанковая бригада. Именно они в случае команды будут заходить в сектор Газа.
Как сообщают Associated Press и Al Arabiya, Египет (частый посредник между Израилем и ХАМАСом) получил отказ от Тель-Авива на предложение о перемирии.
Официальные лица Египта встретились с лидерами ХАМАСа в секторе Газа, а затем провели переговоры с израильтянами. Тель-Авиву предложили годовое перемирие под контролем Каира, но Израиль отказался останавливать боевую операцию. Каир временно «заморозил» сотрудничество с Израилем по ряду направлений.
- 7 мая, в последний день Рамадана в Восточном Иерусалиме вспыхнули ожесточенные стычки между израильской полицией и палестинцами. Основные столкновения происходили на Храмовой горе, где на пятничную молитву собрались тысячи мусульман. Крупные столкновения наблюдались возле Аль-Аксы. За три дня пострадали почти тысяча человек.
- 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Страж Стены». В городе Лод и других смешанных населенных пунктах вспыхнули массовые беспорядки и межэтнические стычки.
- 13 мая Израиль объявил о мобилизации 7 тысяч резервистов, а 14 мая начал наземную операцию.