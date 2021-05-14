Израиль начал наземную и воздушную атаку сектора Газы

Израильская армия начала воздушную и наземную операцию в секторе Газы.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газы», — говорится в сообщении.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране. «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль», — написал премьер в Twitter.
Как пишет Times of Israel, движение ХАМАС заявило, что израильская армия нанесла свыше 150 авиаударов по северной части сектора Газы. Также движение заявило, что выпустило в ответ 50 ракет. О жертвах и пострадавших в результате операции не сообщается.
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