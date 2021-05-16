Організація ісламського співробітництва вимагає зупинити обстріли сектора Гази. Ізраїль відповів

Організація ісламського співробітництва, в яку входить 57 членів, провела екстрене онлайн-засідання, за підсумками якого закликала Ізраїль зупинити ракетні обстріли сектора Гази.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Сауд ібн Фейсал закликав міжнародне співтовариство вплинути на припинення військової операції Армії оборони Ізраїлю. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив Ізраїль у насильстві та одноосібній відповідальності за ескалацію, а голова МЗС Палестинської національної адміністрації Ріад Малкі назвав Ізраїль «державою апартеїду». Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Ізраїль у «геноциді і злочинах проти людства».

Тим часом обстріли території Ізраїлю і сектора Гази тривають.

ЦАХАЛ продовжує методично знищувати пускові установки, склади і інфраструктуру бойовиків ХАМАС в секторі, але AP з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя Гази повідомляє, що сьогодні загинули 33 особи, в тому числі 12 жінок і 8 дітей. Всі вони стали жертвами авіаударів.

Як повідомляє The Times of Israel, бойовики без перерви ведуть ракетний обстріл міст Сдерот, Ашдод, Ашкелон, Беер-Шева і десятка інших. Кілька ракет влучили у житлові будівлі та синагогу — постраждалих немає.

Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу, міністр оборони Бені Ганц і начальник Генштабу Авів Кохаві виступили із спільною заявою. Операція «Страж стіни» буде продовжена до досягнення всіх планів. Не всі цілі знищені.