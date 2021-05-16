ХАМАС знову обстріляв десятками ракет територію Ізраїлю. Ті у відповідь бомблять будинки лідерів палестинців

Палестинський радикальних рух ХАМАС у ніч проти 16 травня знову запустив десятки ракет по території Ізраїлю. Більшість із них були перехоплені системою «Залізний купол».
Про це пише Reuters.
Уночі сирени почули жителі Тель-Авіва та багатьох інших міст. Відомо, що деякі ракети змогли впасти на землю, але у самі населені пункти не влучили. Про постраждалих наразі невідомо.
У відповідь ізраїльські війська нанесли точкові удари по будинках військових лідерів ХАМАСУ. Військово-повітряні сили атакували помешкання командирів бойовиків Тісара Мабашара, Азі Тамаа та Халеда Манамарі.
«Ми продовжуємо операцію, і вона триватиме стільки скільки необхідно для того, щоб ХАМАС наступного разу добре подумав, перш ніж зважитися на ракетні обстріли ізраїльської території», — заявив премʼєр-міністр країни Беньямін Нетаньягу.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- За даними Сил оборони Ізраїлю, з початку бойових дій загинули 10 ізраїльтян, зокрема маленька дитина, сотні людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоровʼя ХАМАСу, у Газі число жертв бойових дій перевищило 100 убитих і 950 поранених.