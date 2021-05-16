ХАМАС знову обстріляв десятками ракет територію Ізраїлю. Ті у відповідь бомблять будинки лідерів палестинців

Палестинський радикальних рух ХАМАС у ніч проти 16 травня знову запустив десятки ракет по території Ізраїлю. Більшість із них були перехоплені системою «Залізний купол».

Уночі сирени почули жителі Тель-Авіва та багатьох інших міст. Відомо, що деякі ракети змогли впасти на землю, але у самі населені пункти не влучили. Про постраждалих наразі невідомо.

У відповідь ізраїльські війська нанесли точкові удари по будинках військових лідерів ХАМАСУ. Військово-повітряні сили атакували помешкання командирів бойовиків Тісара Мабашара, Азі Тамаа та Халеда Манамарі.

«Ми продовжуємо операцію, і вона триватиме стільки скільки необхідно для того, щоб ХАМАС наступного разу добре подумав, перш ніж зважитися на ракетні обстріли ізраїльської території», — заявив премʼєр-міністр країни Беньямін Нетаньягу.