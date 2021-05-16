ХАМАС вновь обстрелял десятками ракет территорию Израиля. Те в ответ бомбят дома лидеров палестинцев

Палестинское радикальное движение ХАМАС в ночь на 16 мая снова запустило десятки ракет по территории Израиля. Большинство из них были перехвачены системой «Железный купол».
Об этом пишет Reuters.
Ночью сирены услышали жители Тель-Авива и многих других городов. Известно, что некоторые ракеты смогли упасть на землю, но в сами населенные пункты не попали. О пострадавших пока неизвестно.
В ответ израильские войска нанесли точечные удары по домам военных лидеров ХАМАСа. Военно-воздушные силы атаковали помещения командиров боевиков Тисара Мабашара, Ази Таама и Халеда Манамари.
«Мы продолжаем операцию, и она будет продолжаться столько, сколько необходимо для того, чтобы ХАМАС в следующий раз хорошо подумал, прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены». 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- По данным Сил обороны Израиля, с начала боевых действий погибли 10 израильтян, в том числе маленький ребенок, сотни людей получили ранения. По данным Министерства здравоохранения ХАМАСа, в Газе число жертв боевых действий превысило 100 убитых и 950 раненых.