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ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем

Глава Политбюро ХАМАСа Халед Машааль заявил, что группировка готова к прекращению огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

В Израиле никак не отреагировали на это предложение. Перед этим премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа, которую начали 13 мая, еще не завершена.

ХАМАС — самая большая из нескольких палестинских исламистских военизированных группировок и последовательный противник Израиля. Название переводится с арабского как «усердие», и одновременно это аббревиатура от полного имени движения «Движение исламского сопротивления». В своем уставе движение ставит целью уничтожение государства Израиль.