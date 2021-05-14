ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем

Глава Политбюро ХАМАСа Халед Машааль заявил, что группировка готова к прекращению огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

В Израиле никак не отреагировали на это предложение. Перед этим премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа, которую начали 13 мая, еще не завершена.