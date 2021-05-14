ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем

Глава Политбюро ХАМАСа Халед Машааль заявил, что группировка готова к прекращению огня. Об этом сообщает The Times of Israel.
В Израиле никак не отреагировали на это предложение. Перед этим премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа, которую начали 13 мая, еще не завершена.
ХАМАС — самая большая из нескольких палестинских исламистских военизированных группировок и последовательный противник Израиля. Название переводится с арабского как «усердие», и одновременно это аббревиатура от полного имени движения «Движение исламского сопротивления». В своем уставе движение ставит целью уничтожение государства Израиль.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж Стены». 13 мая началась наземная фаза операции.
- По состоянию на 14 мая в результате обстрела погибли 9 израильтян (две женщины погибли от травм из-за падения, когда бежали в бомбоубежище). Палестинское Министерство здравоохранения сообщает о 115 погибших в секторе Газа из-за обстрелов ЦАХАЛа.