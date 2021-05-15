Премьер Израиля Нетаньяху на фоне боевых действий в Газе обсудил с Байденом дальнейшие действия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом 15 мая рассказал о шагах, которые еврейское государство уже сделало и намерено сделать для решения кризиса в регионе.

Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что Израиль делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту, а доказательством этого является то, что он предупреждает гражданских об атаке на здания, чтобы те успели эвакуироваться. Накануне Израиль ракетным ударом уничтожил 11-этажное здание в Газе, где были офисы Associated Press и других СМИ — но предупредил об этом за час, чтобы гражданские могли эвакуироваться.

Также премьер Израиля поблагодарил Байдена за непоколебимую поддержку в праве Израиля защищаться.