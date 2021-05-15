Премьер Израиля Нетаньяху на фоне боевых действий в Газе обсудил с Байденом дальнейшие действия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом 15 мая рассказал о шагах, которые еврейское государство уже сделало и намерено сделать для решения кризиса в регионе.
Об этом сообщает Times of Israel.
Нетаньяху отметил, что Израиль делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту, а доказательством этого является то, что он предупреждает гражданских об атаке на здания, чтобы те успели эвакуироваться. Накануне Израиль ракетным ударом уничтожил 11-этажное здание в Газе, где были офисы Associated Press и других СМИ — но предупредил об этом за час, чтобы гражданские могли эвакуироваться.
Также премьер Израиля поблагодарил Байдена за непоколебимую поддержку в праве Израиля защищаться.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены. 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- По данным Сил обороны Израиля, с начала боевых действий погибли 10 израильтян, в том числе маленький ребенок, сотни получили ранения. По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе число жертв боевых действий cоставляет 139 убитых и 950 раненых.