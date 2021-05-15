Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу на тлі бойових дій у Газі обговорив із Байденом подальші дії

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у розмові з президентом США Джо Байденом 15 травня розповів про кроки, які єврейська держава вже зробила і має намір зробити для розвʼязання кризи у регіоні.

Про це повідомляє Times of Israel.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль робить все можливе для того, щоб не заподіяти шкоди непричетним до конфлікту, а доказом цього є те, що він попереджає цивільних про атаку на будівлі, аби ті встигли евакуюватись. Напередодні Ізраїль ракетним ударом знищив 11-поверхову будівлю у Газі, де були офіси Associated Press та інших ЗМІ — але попередив про це за годину, аби цивільні могли евакуюватись.

Також премʼєр Ізраїлю подякував Байдену за непохитну підтримку у праві Ізраїлю захищатися.