Ізраїль ракетним ударом знищив 11-поверхову будівлю в Газі, де були офіси Associated Press та інших ЗМІ

Ізраїль ракетним ударом зруйнував 11-поверхову будівлю в секторі Гази, де розміщувалися офіси агентства Associated Press, телеканалу Al-Jazeera та інших ЗМІ. Про це повідомляє AP.
Про авіаудар Ізраїль попереджав за годину і наказав людям евакуюватися з будівлі. Про постраждалих не повідомляється.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що знищила цю будівлю, адже ХАМАС використовував її у військових цілях: збір розвідданих, планування атак, командування, управління та звʼязок.
Перед цим ЦАХАЛ заявляв, що із сектора Гази в бук Ізраїлю з 10 травня (початку загострення) запустили понад 2 тисячі ракет. Близько тисячі ракет, які були спрямовані на населені території Ізраїлю, перехопила система «Залізний купол». Ще близько 380 снарядів не досягли мети та розірвалися на території самого анклаву.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- За даними Сил оборони Ізраїлю, з початку бойових дій загинули 10 ізраїльтян, зокрема маленька дитина, сотні людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоровʼя ХАМАСу, у Газі число жертв бойових дій перевищило 100 убитих і 950 поранених.