Ізраїль ракетним ударом знищив 11-поверхову будівлю в Газі, де були офіси Associated Press та інших ЗМІ

Ізраїль ракетним ударом зруйнував 11-поверхову будівлю в секторі Гази, де розміщувалися офіси агентства Associated Press, телеканалу Al-Jazeera та інших ЗМІ. Про це повідомляє AP.

Про авіаудар Ізраїль попереджав за годину і наказав людям евакуюватися з будівлі. Про постраждалих не повідомляється.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що знищила цю будівлю, адже ХАМАС використовував її у військових цілях: збір розвідданих, планування атак, командування, управління та звʼязок.

Перед цим ЦАХАЛ заявляв, що із сектора Гази в бук Ізраїлю з 10 травня (початку загострення) запустили понад 2 тисячі ракет. Близько тисячі ракет, які були спрямовані на населені території Ізраїлю, перехопила система «Залізний купол». Ще близько 380 снарядів не досягли мети та розірвалися на території самого анклаву.