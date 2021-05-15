Израиль ракетным ударом уничтожил 11-этажное здание в Газе, где были офисы Associated Press и других СМИ

Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы агентства Associated Press, телеканала Al-Jazeera и других СМИ. Об этом сообщает AP.

Об авиаударе Израиль предупреждал за час и приказал людям эвакуироваться из здания. О пострадавших не сообщается.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уничтожила это здание, поскольку ХАМАС использовал его в военных целях: сбор разведданных, планирование атак, командование, управление и связь.

Перед этим ЦАХАЛ заявлял, что в сторону Израиля из сектора Газа с 10 мая (начала обострения) запустили более 2 тысяч ракет. Около тысячи ракет, направленные на населенные территории Израиля, перехватила система «Железный купол». Еще около 380 снарядов не достигли цели и разорвались на территории самого анклава.