Израиль ракетным ударом уничтожил 11-этажное здание в Газе, где были офисы Associated Press и других СМИ

Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы агентства Associated Press, телеканала Al-Jazeera и других СМИ. Об этом сообщает AP.
Об авиаударе Израиль предупреждал за час и приказал людям эвакуироваться из здания. О пострадавших не сообщается.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уничтожила это здание, поскольку ХАМАС использовал его в военных целях: сбор разведданных, планирование атак, командование, управление и связь.
Перед этим ЦАХАЛ заявлял, что в сторону Израиля из сектора Газа с 10 мая (начала обострения) запустили более 2 тысяч ракет. Около тысячи ракет, направленные на населенные территории Израиля, перехватила система «Железный купол». Еще около 380 снарядов не достигли цели и разорвались на территории самого анклава.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены. 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- По данным Сил обороны Израиля, с начала боевых действий погибли 10 израильтян, в том числе маленький ребенок, сотни получили ранения. По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе число жертв боевых действий cоставляет 139 убитых и 950 раненых.