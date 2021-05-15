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ЮНИСЕФ: С начала боевых действий между Израилем и сектором Газа погибли 42 ребенка

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
ЮНИСЕФ: С начала боевых действий между Израилем и сектором Газа погибли 42 ребенка

С начала боевых действий между Израилем и сектором Газа 10 мая — за 5 дней — убиты 42 ребенка. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

В секторе Газа убиты 40 детей, в Израиле — двое.