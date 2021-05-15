ЮНИСЕФ: С начала боевых действий между Израилем и сектором Газа погибли 42 ребенка

С начала боевых действий между Израилем и сектором Газа 10 мая — за 5 дней — убиты 42 ребенка. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
В секторе Газа убиты 40 детей, в Израиле — двое.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены. 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- По данным Сил обороны Израиля, с начала боевых действий погибли 10 израильтян, в том числе маленький ребенок, сотни получили ранения. По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе число жертв боевых действий cоставляет 139 убитых и 950 раненых.