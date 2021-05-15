За ночь из Газы по Израилю выпустили 200 ракет. ЦАХАЛ нанес удар по офису главы службы безопасности ХАМАС

Из Газы по Израилю за ночь выпустили около 200 ракет — 100 из них были перехвачены противоракетной системой «Железный купол», еще 30 упали на территории сектора Газы.
Об этом сообщили пресс-служба Армии обороны Израиля и The Times of Israel.
Израильская армия зафиксировала запуски ракет в период 19:00 14 мая — 7:00 15 мая. В городе Беэр-Шева госпитализировали 19 человек, которые получили ранения.
С 10 мая, по данным Армии обороны Израиля, в сторону страны было выпущено всего около 2 300 ракет.
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары в ответ по нескольким местам запусков ракет.
В частности, разрушили офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима. По данным израильской стороны, эта штаб-квартира использовалась для управления военной инфраструктурой группировки.
Кроме того, израильская армия сообщила, что уничтожила тоннель ХАМАС, в котором хранилось оружие.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж стен». 13 мая началась наземная фаза операции.
- По состоянию на 14 мая в результате обстрела погибли 9 израильтян (две женщины погибли от травм из-за падения, когда бежали в бомбоубежище). Палестинское Министерство здравоохранения сообщает о 115 погибших в секторе Газа из-за обстрелов ЦАХАЛ.