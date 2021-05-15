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За ночь из Газы по Израилю выпустили 200 ракет. ЦАХАЛ нанес удар по офису главы службы безопасности ХАМАС

Автор:
Виктория Мартынюк
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Из Газы по Израилю за ночь выпустили около 200 ракет — 100 из них были перехвачены противоракетной системой «Железный купол», еще 30 упали на территории сектора Газы.

Об этом сообщили пресс-служба Армии обороны Израиля и The Times of Israel.

Израильская армия зафиксировала запуски ракет в период 19:00 14 мая — 7:00 15 мая. В городе Беэр-Шева госпитализировали 19 человек, которые получили ранения.

С 10 мая, по данным Армии обороны Израиля, в сторону страны было выпущено всего около 2 300 ракет.

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары в ответ по нескольким местам запусков ракет.

В частности, разрушили офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима. По данным израильской стороны, эта штаб-квартира использовалась для управления военной инфраструктурой группировки.

Кроме того, израильская армия сообщила, что уничтожила тоннель ХАМАС, в котором хранилось оружие.