За ніч з Гази по Ізраїлю випустили 200 ракет. ЦАХАЛ наніс удару по офісу глави служби безпеки ХАМАС

З Гази по Ізраїлю за ніч випустили близько 200 ракет — 100 з них були перехоплені протиракетною системою «Залізний купол», ще 30 впали на території сектора Гази.

Про це повідомили пресслужба Армії оборони Ізраїлю та The Times of Israel.

Ізраїльська армія зафіксувала запуски ракет в період 19:00 14 травня — 7:00 15 травня. У місті Беер-Шева госпіталізували 19 осіб, які отримали поранення.

Від 10 травня, за даними Армії оборони Ізраїлю, в бік країни було випущено загалом близько 2 300 ракет.