Организация исламского сотрудничества потребовала остановить обстрелы сектора Газы. Израиль ответил

Организация исламского сотрудничества, в которую входит 57 членов, провела экстренное онлайн-заседание, по итогам которого призвала Израиль остановить ракетные обстрелы сектора Газы.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд ибн Фейсал призвал международное сообщество повлиять на прекращение военной операции Армии обороны Израиля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Израиль в насилии и единоличной ответственности за эскалацию, а глава МИД Палестинской национальной администрации Риад Малки назвал Израиль «государством апартеида». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в «геноциде и преступлениях против человечества».

Тем временем обстрелы территории Израиля и сектора Газы продолжаются.

ЦАХАЛ продолжает методично уничтожать пусковые установки, склады и инфраструктуру боевиков ХАМАС в секторе, но AP со ссылкой на министерство здравоохранения Газы сообщает, что сегодня погибли 33 человека, в том числе 12 женщин и 8 детей. Все они стали жертвами авиаударов.

Как сообщает The Times of Israel, боевики без перерыва ведут ракетные обстрелы городов Сдерот, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и десятка других. Несколько ракет попали в жилые здания и синагогу — пострадавших нет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Бени Ганц и начальник Генштаба Авив Кохави выступили с совместным заявлением. Операция «Страж стены» будет продолжена до достижения всех планов. Не все цели уничтожены.