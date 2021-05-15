МИД: С сектора Газа хотят эвакуироваться 120 украинцев

Из сектора Газа, где 10 мая обострился военный конфликт с Израилем, хотят эвакуироваться 120 украинцев.
Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Громадське».
«Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек. Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации», ㅡ заявил Николенко.
Отметим, что 15 мая в секторе Газа израильские ракеты уничтожили 11-этажное здание, где были офисы Associated Press и других СМИ, а также ударили по дому заместителя главы политбюро ХАМАСа Халиля аль-Хайи.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены. 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- По данным Сил обороны Израиля, с начала боевых действий погибли 10 израильтян, в том числе маленький ребенок, сотни получили ранения. По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе число жертв боевых действий cоставляет 139 убитых и 950 раненых.