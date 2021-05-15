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МИД: С сектора Газа хотят эвакуироваться 120 украинцев

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
МИД: С сектора Газа хотят эвакуироваться 120 украинцев

Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images

Из сектора Газа, где 10 мая обострился военный конфликт с Израилем, хотят эвакуироваться 120 украинцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Громадське».

«Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек. Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации», ㅡ заявил Николенко.

Отметим, что 15 мая в секторе Газа израильские ракеты уничтожили 11-этажное здание, где были офисы Associated Press и других СМИ, а также ударили по дому заместителя главы политбюро ХАМАСа Халиля аль-Хайи.