МИД: С сектора Газа хотят эвакуироваться 120 украинцев

Из сектора Газа, где 10 мая обострился военный конфликт с Израилем, хотят эвакуироваться 120 украинцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Громадське».

«Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек. Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации», ㅡ заявил Николенко.