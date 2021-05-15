МЗС: Із сектора Гази хочуть евакуюватись 120 українців

Із сектора Гази, де 10 травня загострився військовий конфлікт із Ізраїлем, хочуть евакуюватися 120 українців.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі «Громадському».

«Міністерство закордонних справ підтримує звʼязок з українцями, які виявили бажання залишити Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб. Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», ㅡ заявив Ніколенко.