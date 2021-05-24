Ryanair змінила офіційну позицію щодо захоплення літака в Білорусі та вже називає його «авіаційним піратством»

В авіакомпанії Ryanair доповнили свою заяву щодо захоплення їхнього літака в Білорусі та назвали це «актом авіаційного піратства».

Нову заяву авіакомпанія опублікувала у своєму Twitter.

«Ryanair засуджує протиправні дії білоруських органів влади, які перенаправили рейс Ryanair FR4978 до Мінська учора (23 травня), що було актом повітряного піратства», — підкреслили там.

Також у компанії додали, що цим питанням наразі займаються відповідні органи ЄС та НАТО, тому вони поки не можуть давати детальних коментарів.

Фактично в авіакомпанії продублювали слова свого гендиректора Майкла О’Лірі, який теж розкритикував білоруську владу за цей інцидент. При цьому перша заява Ryanair не містила ключових деталей інциденту, у ній зазначалося, що білоруські диспетчери наказали їм прямувати до найближчого аеропорту — у Мінськ, хоча відстань до пункту призначення, Вільнюсу, була значно меншою.