Ryanair змінила офіційну позицію щодо захоплення літака в Білорусі та вже називає його «авіаційним піратством»

В авіакомпанії Ryanair доповнили свою заяву щодо захоплення їхнього літака в Білорусі та назвали це «актом авіаційного піратства».
Нову заяву авіакомпанія опублікувала у своєму Twitter.
«Ryanair засуджує протиправні дії білоруських органів влади, які перенаправили рейс Ryanair FR4978 до Мінська учора (23 травня), що було актом повітряного піратства», — підкреслили там.
Також у компанії додали, що цим питанням наразі займаються відповідні органи ЄС та НАТО, тому вони поки не можуть давати детальних коментарів.
Фактично в авіакомпанії продублювали слова свого гендиректора Майкла О’Лірі, який теж розкритикував білоруську владу за цей інцидент. При цьому перша заява Ryanair не містила ключових деталей інциденту, у ній зазначалося, що білоруські диспетчери наказали їм прямувати до найближчого аеропорту — у Мінськ, хоча відстань до пункту призначення, Вільнюсу, була значно меншою.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, яким він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Затримання також засудили глава Єврокомісії та низка європейських країн.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.