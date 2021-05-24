Затримання в Білорусі опозиціонера Протасевича: опубліковані переговори диспетчерів і екіпажу літака Ryanair

Білоруський державний телеканал ОНТ опублікував частину переговорів між співробітниками неназваного аеропорту і екіпажем літака Ryanair. Літак екстрено сів у Мінську, після чого був затриманий один з його пасажирів — колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Про це повідомляє TUT.by.
У першому фрагменті йдеться про те, що служба безпеки аеропорту (якого саме — не уточнюється) отримала лист на електронну пошту з повідомленням про вибуховий пристрій на борту лайнера, який летів з Афін до Вільнюсу.
На другому записі диспетчер запитує борт Ryanair, звідки він отримав рекомендацію приземлитися в Мінську. «Це наша рекомендація», — відповів екіпаж. В ОНТ вважають, що ці записи є підтвердженням того, що рішення приземлитися екіпаж рейсу ухвалив самостійно.
Видання ABC опублікувало свідчення інших пасажирів рейсу, які розповіли, що після оголошення про посадку в Мінську Протасевич передав свої ноутбук і мобільний телефон своїй дівчині. Після посадки представники спецслужб одразу вивели опозиціонера з натовпу пасажирів і почали обшукувати, після чого забрали із собою.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Затримання також засудили глава Єврокомісії та низка європейських країн.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.