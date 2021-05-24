Затримання в Білорусі опозиціонера Протасевича: опубліковані переговори диспетчерів і екіпажу літака Ryanair

Білоруський державний телеканал ОНТ опублікував частину переговорів між співробітниками неназваного аеропорту і екіпажем літака Ryanair. Літак екстрено сів у Мінську, після чого був затриманий один з його пасажирів — колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це повідомляє TUT.by.

У першому фрагменті йдеться про те, що служба безпеки аеропорту (якого саме — не уточнюється) отримала лист на електронну пошту з повідомленням про вибуховий пристрій на борту лайнера, який летів з Афін до Вільнюсу.

На другому записі диспетчер запитує борт Ryanair, звідки він отримав рекомендацію приземлитися в Мінську. «Це наша рекомендація», — відповів екіпаж. В ОНТ вважають, що ці записи є підтвердженням того, що рішення приземлитися екіпаж рейсу ухвалив самостійно.

Видання ABC опублікувало свідчення інших пасажирів рейсу, які розповіли, що після оголошення про посадку в Мінську Протасевич передав свої ноутбук і мобільний телефон своїй дівчині. Після посадки представники спецслужб одразу вивели опозиціонера з натовпу пасажирів і почали обшукувати, після чого забрали із собою.