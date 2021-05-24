Задержание в Беларуси оппозиционера Протасевича: опубликованы переговоры диспетчеров и экипажа самолета Ryanair

Беларусский государственный телеканал ОНТ опубликовал часть переговоров между сотрудниками неназванного аэропорта и экипажем самолета Ryanair. Самолет экстренно сел в Минске, после чего был задержан один из его пассажиров — экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом сообщает TUT.by.

В первом фрагменте сообщается, что служба безопасности аэропорта (какого именно — не уточняется) получила письмо на электронную почту с сообщением о взрывном устройстве на борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс.

На второй записи диспетчер спрашивает борт Ryanair, откуда он получил рекомендацию приземлиться в Минске. «Это наша рекомендация», — ответил экипаж. В ОНТ считают, что данные записи являются подтверждением того, что решение приземлиться экипаж рейса принял самостоятельно.

Издание ABC опубликовало свидетельства других пассажиров рейса, которые рассказали, что после объявления о посадке в Минске, Протасевич передал свои ноутбук и мобильный телефон своей девушке. После посадки представители спецслужб сразу вывели оппозиционера из толпы пассажиров и начали обыскивать, после чего увели.