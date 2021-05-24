Задержание в Беларуси оппозиционера Протасевича: опубликованы переговоры диспетчеров и экипажа самолета Ryanair

Беларусский государственный телеканал ОНТ опубликовал часть переговоров между сотрудниками неназванного аэропорта и экипажем самолета Ryanair. Самолет экстренно сел в Минске, после чего был задержан один из его пассажиров — экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Об этом сообщает TUT.by.
В первом фрагменте сообщается, что служба безопасности аэропорта (какого именно — не уточняется) получила письмо на электронную почту с сообщением о взрывном устройстве на борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс.
На второй записи диспетчер спрашивает борт Ryanair, откуда он получил рекомендацию приземлиться в Минске. «Это наша рекомендация», — ответил экипаж. В ОНТ считают, что данные записи являются подтверждением того, что решение приземлиться экипаж рейса принял самостоятельно.
Издание ABC опубликовало свидетельства других пассажиров рейса, которые рассказали, что после объявления о посадке в Минске, Протасевич передал свои ноутбук и мобильный телефон своей девушке. После посадки представители спецслужб сразу вывели оппозиционера из толпы пассажиров и начали обыскивать, после чего увели.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадицию. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.