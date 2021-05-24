Ryanair изменила официальную позицию по захвату самолета в Беларуси и уже называет его «авиационным пиратством»

В авиакомпании Ryanair дополнили свое заявление о захвате их самолета в Беларуси и назвали это «актом авиационного пиратства».

Новое заявление авиакомпания опубликовала в своем Twitter.

«Ryanair осуждает противоправные действия беларусских органов власти, которые перенаправили рейс Ryanair FR4978 в Минск вчера (23 мая), что было актом авиационного пиратства», — подчеркнули там.

Также в компании добавили, что этим вопросом сейчас занимаются соответствующие органы ЕС и НАТО, поэтому пока они не могут подробно его комментировать.

Фактически в авиакомпании продублировали слова своего гендиректора Майкла ОʼЛири, который тоже раскритиковал беларусские власти за этот инцидент. При этом первое заявление Ryanair не содержало ключевых деталей инцидента, также в нем указывалось, что беларусские диспетчеры приказали им следовать в ближайший аэропорт — в Минск, хотя расстояние до пункта назначения, Вильнюса, было значительно меньше.