Украина с 26 мая приостанавливает авиасообщение с Беларусью

Со среды (26 мая) с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Соответствующее решение по поручению президента приняли на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление в таможенных пунктах аэропортов пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.
«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — отметил премьер.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа».
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. В обход уже летают AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM и SAS. Великобритания и Франция кроме этого приостановили разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа».