Беларусский провластный Telegram-канал опубликовал первое после задержания видео с Протасевичем

Беларусский провластный Telegram-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видеообращение бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан при принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.
Это первое обнародованное видео после его задержания накануне. Оно длится менее 30 секунд.
Оппозиционер на видео говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания по организации протестов в Минске. Также Протасевич утверждает, что у него нет никаких проблем со здоровьем.
«Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с любыми другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске», — сказал на видео Протасевич.
Telegram-канал NEXTA, реагируя на видео с Протасевичем, предполагает, что его после задержания избили, и публикует кадр из видео, где вблизи видно его лицо.
Отметим, перед этим мать Протасевича рассказала, что ей неофициального сообщили, что ее сын находится в больнице из-за якобы проблем с сердцем. После этого в Министерстве внутренних дел Беларуси обнародовали сообщение о местонахождении оппозиционера, которое после задержания до этого было неизвестно, — в ведомстве заявили, что он находится в следственном изоляторе №1 в Минске.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа».
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Украина, Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. Великобритания ввела персональные санкции против беларусских властей (в списке 99 человек), а Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на 3 млрд евро.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.