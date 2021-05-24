Беларусский провластный Telegram-канал опубликовал первое после задержания видео с Протасевичем

Беларусский провластный Telegram-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видеообращение бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан при принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.

Это первое обнародованное видео после его задержания накануне. Оно длится менее 30 секунд.

Оппозиционер на видео говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания по организации протестов в Минске. Также Протасевич утверждает, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

«Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с любыми другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске», — сказал на видео Протасевич.

Telegram-канал NEXTA, реагируя на видео с Протасевичем, предполагает, что его после задержания избили, и публикует кадр из видео, где вблизи видно его лицо.

Отметим, перед этим мать Протасевича рассказала, что ей неофициального сообщили, что ее сын находится в больнице из-за якобы проблем с сердцем. После этого в Министерстве внутренних дел Беларуси обнародовали сообщение о местонахождении оппозиционера, которое после задержания до этого было неизвестно, — в ведомстве заявили, что он находится в следственном изоляторе №1 в Минске.