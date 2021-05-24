Білоруський провладний Telegram-канал опублікував перше після затримання відео з Протасевичем

Білоруський провладний Telegram-канал «Жёлтые сливы» опублікував відеозвернення колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був затриманий при примусовій посадці рейсу Ryanair в Мінську.
Це перше оприлюднене відео після його затримання напередодні. Воно триває менше 30 секунд.
Опозиціонер говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» та дає свідчення щодо організації протестів у Мінську. Також Протасевич стверджує, що у нього нема жодних проблем зі здоров’ям.
«Зараз я знаходжуся в СІЗО №1 Мінська. Можу заявити, що жодних проблем зі здоровʼям, у тому числі з серцем чи з будь-якими іншими органами, у мене немає. Відношення зі сторони співробітників до мене максимально коректне і по закону. Я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення по факту організації масових заворушень у Мінську», — сказав на відео Протасевич.
Зазначимо, перед цим матір Протасевича розповіла, що їй неофіційного повідомили, що її син знаходиться в лікарні через нібито проблеми з серцем. Після цього у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі оприлюднили повідомлення про місцезнаходження опозиціонера, яке після затримання до цього було невідоме, — у відомстві заявили, що він знаходиться у слідчому ізоляторі №1 у Мінську.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, отримали від «солдат ХАМАСу».
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Україна, Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. Велика Британія ввела персональні санкції проти білоруської влади (у списку 99 осіб), а Євросоюз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на 3 млрд євро.
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязням. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.