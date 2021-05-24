Білоруський провладний Telegram-канал опублікував перше після затримання відео з Протасевичем

Білоруський провладний Telegram-канал «Жёлтые сливы» опублікував відеозвернення колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був затриманий при примусовій посадці рейсу Ryanair в Мінську.

Це перше оприлюднене відео після його затримання напередодні. Воно триває менше 30 секунд.

Опозиціонер говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» та дає свідчення щодо організації протестів у Мінську. Також Протасевич стверджує, що у нього нема жодних проблем зі здоров’ям.

«Зараз я знаходжуся в СІЗО №1 Мінська. Можу заявити, що жодних проблем зі здоровʼям, у тому числі з серцем чи з будь-якими іншими органами, у мене немає. Відношення зі сторони співробітників до мене максимально коректне і по закону. Я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення по факту організації масових заворушень у Мінську», — сказав на відео Протасевич.

Зазначимо, перед цим матір Протасевича розповіла, що їй неофіційного повідомили, що її син знаходиться в лікарні через нібито проблеми з серцем. Після цього у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі оприлюднили повідомлення про місцезнаходження опозиціонера, яке після затримання до цього було невідоме, — у відомстві заявили, що він знаходиться у слідчому ізоляторі №1 у Мінську.