У МВС Білорусі заявили, що затриманий Протасевич знаходиться у слідчому ізоляторі. Його матері неофіційно повідомляли, що він у лікарні

Матері колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був затриманий при примусовій посадці рейсу Ryanair в Мінську, неофіційного повідомили, що її син знаходиться в лікарні.
Про це повідомив Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Згодом повідомлення про госпіталізацію його мама Наталя Протасевич підтвердила у коментарі білоруському телеканалу «Белсат».
Жінка розповіла, що за непідтвердженою інформацією її син перебуває в одній з мінських лікарень. Стан його здоров’я критичний — проблеми з серцем.
Його матір уточнила, що отримала цю інформацію від «людей з медичних кіл». Чи правдива вона, Наталя Протасевич не знає. Але зазначає, що у сина спостерігалися проблеми з серцем.
«У Романа є проблеми з серцем, через це його не взяли в армію. Одного разу у нього було передінфарктний стан. [...] Якщо йому щось там зробили, то це могло спровокувати серцевий напад», — сказала жінка.
Наталя Протасевич додала, що їй невідомо, в якій лікарні може перебувати її син, оскільки «інформація [про його госпіталізацію] передавалася від одних лікарів до інших».
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростовують цю інформацію. Пресслужба відомства стверджує, що Протасевич знаходить у слідчому ізоляторі № 1 у Мінську. Там також заявляють, що від нього в адміністрацію установи не надходило скарг на стан здоровʼя.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
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- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Україна, Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. Велика Британія ввела персональні санкції проти білоруської влади (у списку 99 осіб), а Євросоюз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на 3 млрд євро.
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