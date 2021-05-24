У МВС Білорусі заявили, що затриманий Протасевич знаходиться у слідчому ізоляторі. Його матері неофіційно повідомляли, що він у лікарні

Матері колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був затриманий при примусовій посадці рейсу Ryanair в Мінську, неофіційного повідомили, що її син знаходиться в лікарні.

Про це повідомив Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Згодом повідомлення про госпіталізацію його мама Наталя Протасевич підтвердила у коментарі білоруському телеканалу «Белсат».

Жінка розповіла, що за непідтвердженою інформацією її син перебуває в одній з мінських лікарень. Стан його здоров’я критичний — проблеми з серцем.

Його матір уточнила, що отримала цю інформацію від «людей з медичних кіл». Чи правдива вона, Наталя Протасевич не знає. Але зазначає, що у сина спостерігалися проблеми з серцем.

«У Романа є проблеми з серцем, через це його не взяли в армію. Одного разу у нього було передінфарктний стан. [...] Якщо йому щось там зробили, то це могло спровокувати серцевий напад», — сказала жінка.

Наталя Протасевич додала, що їй невідомо, в якій лікарні може перебувати її син, оскільки «інформація [про його госпіталізацію] передавалася від одних лікарів до інших».

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростовують цю інформацію. Пресслужба відомства стверджує, що Протасевич знаходить у слідчому ізоляторі № 1 у Мінську. Там також заявляють, що від нього в адміністрацію установи не надходило скарг на стан здоровʼя.