Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю. ICAO скликала термінове засідання

Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

У коментарі Інтерфакс-Україна секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що всі рейси з України будуть летіти в обхід Білорусі.

За його словами, затримання білоруського опозиційного журналіста в Мінську — це відкритий виклик всьому демократичному світу і нахабне нехтування міжнародними нормами.