Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью. ICAO созвала срочное заседание

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В комментарии Интерфакс-Украина секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все рейсы из Украины будут лететь в обход Беларуси.

По его словам, задержание белорусского оппозиционного журналиста в Минске — это открытый вызов всему демократическому миру и наглое пренебрежение международными нормами.