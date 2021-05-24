WizzAir отправила самолет Киев — Таллин в обход Беларуси. Облетать белорусское воздушное пространство будет и AirBaltic

Венгерская авиакомпания WizzAir перенаправила рейс Киев — Таллин в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair.

Об этом сообщает Euroradio.

Рейс WZZ6285 вылетел из Киева в 11:27 и должен прибыть в столицу Эстонии в 13:20. Также свои рейсы перенаправила и компания AirBaltic. По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.

«Вчера, когда была получена информация о развороте в Минск коммерческого рейса, Air Baltic решила избегать воздушного пространства Беларуси, пока ситуация не прояснится или до принятия решения властями», — отметила Бреде, передает Интерфакс-Украина.

Издание RMF FM сообщило, что правительство Польши запретит национальному авиаперевозчику LOT входить в воздушное пространство Беларуси. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. В настоящее время LOT имеет всего два маршрута над территорией Беларуси: в Минск и Москву.