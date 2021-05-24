WizzAir отправила самолет Киев — Таллин в обход Беларуси. Облетать белорусское воздушное пространство будет и AirBaltic

Венгерская авиакомпания WizzAir перенаправила рейс Киев — Таллин в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair.
Об этом сообщает Euroradio.
Рейс WZZ6285 вылетел из Киева в 11:27 и должен прибыть в столицу Эстонии в 13:20. Также свои рейсы перенаправила и компания AirBaltic. По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.
«Вчера, когда была получена информация о развороте в Минск коммерческого рейса, Air Baltic решила избегать воздушного пространства Беларуси, пока ситуация не прояснится или до принятия решения властями», — отметила Бреде, передает Интерфакс-Украина.
Издание RMF FM сообщило, что правительство Польши запретит национальному авиаперевозчику LOT входить в воздушное пространство Беларуси. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. В настоящее время LOT имеет всего два маршрута над территорией Беларуси: в Минск и Москву.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- В Беларуси Протасевич находится в «списке лиц, причастных к террористической деятельности». Следственный комитет Беларуси обвинил его в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа 2020 года».