WizzAir відправила літак Київ — Таллінн в обхід Білорусі. Оминатиме білоруський повітряний простір й AirBaltic

Угорська авіакомпанія WizzAir перенаправила рейс Київ — Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair.

Про це повідомляє Euroradio.

Рейс WZZ6285 вилетів з Києва об 11:27 і має прибути до столиці Естонії о 13:20. Також свої рейси перенаправила й компанія AirBaltic. За словами керівника з корпоративної комунікації Air Baltic Аліси Бреде, відповідно до рекомендації Агентства з авіаційної безпеки ЄС, компанія вирішила під час рейсів з Риги до Одеси і Тбілісі уникати повітряного простору Білорусі.

«Вчора, коли була отримана інформація про розвернутий до Мінська комерційний рейс, Air Baltic вирішила уникати повітряного простору Білорусі, поки ситуація не проясниться чи до ухвалення рішення владними органами», — зазначила Бреде, передає Інтерфакс-Україна.

Видання RMF FM повідомило, що уряд Польщі заборонить національному авіаперевізнику LOT входити в повітряний простір Білорусі. Рішення з цього питання буде ухвалено найближчим часом. На цей час у LOT всього два маршрути проходять над територією Білорусі: до Мінська і Москви.