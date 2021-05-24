99 лиц. Великобритания ввела персональные санкции против белорусских властей

Великобритания ввела новые санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Министр иностранных дел Доминик Рааб во время встречи с членами парламента сообщил, что санкции введены против 99 физических и юридических лиц, передает The Guardian.

Список подсанкционных лиц пока еще не обнародован.