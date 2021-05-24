99 осіб. Велика Британія ввела персональні санкції проти білоруської влади

Велика Британія ввела нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі через примусову посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту повідомив, що санкції запроваджені проти 99 фізичних та юридичних осіб, передає The Guardian.

Список підсанкційних осіб поки що не оприлюднено.