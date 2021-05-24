Велика Британія і Литва припиняють авіасполучення з Білоруссю

Велика Британія і Литва першими в Європі припинили польоти через територію Білорусі на тлі примусової посадки літака Ryanair з колишнім головним редактором NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Як повідомляє Delfi, влада Литви з 25 травня закриває свій повітряний простір для авіарейсів, які пролітають через територію Білорусі. Литва пропонує всім авіакомпаніям ЄС скасувати польоти над Білоруссю.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс у Twitter повідомив, що британське Управління цивільної авіації отримало вказівку вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, «заради безпеки пасажирів».

Окрім цього, Велика Британія призупинила дію дозволу білоруської авіакомпанії «Белавіа» на польоти у Сполученому Королівстві.

Також припинити авіасполучення з Білоруссю доручив президент Володимир Зеленський.

Від польотів через РБ вже відмовилися AirBaltic і Wizz Air, на черзі — польська LOT.